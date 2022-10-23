المحكمة الإسرائيلية تحيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان للحكومة للبت فيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإلتماسات المقدمة ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية قد توقع على الاتفاقية يوم الخميس القادم خلال اجتماعها.

وأكد موقع “والاه” أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يمهد الطريق أمام الحكومة للمصادقة على الاتفاقية بشكل نهائي.

وكانت عدد من المنظمات اليمينية الإسرائيلية وعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن جفير، قدموا إلتماسا للمحكمة لإجبار الحكومة لطرح الاتفاقية على الكنيست للبت فيه، إلا أن القضاة رفضوا هذا المطلب.

ورحبت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين اليهرر، بقرار القضاة، قائلة: “نحن مستمرون في الاتفاق المهم لأمن إسرائيل وطاقتها واقتصادها، والذي قدمه رئيس الوزراء يائير لابيد”.