عاجل- مقتل ممرضتين فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، فإن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما، أصيب أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى مستشفى آخر.
ووفقا لمصادر عثرت الشرطة على ممرضتين توفيتا جراء الإصابة بطلقات نارية بالقرب من قسم الولادة فى المستشفى.
وفى تفاصيل الحادث، أطلق ضابط شرطة النظام الصحى النار وأصاب المشتبه به عقب حادثة إطلاق النار.
وتقول شرطة دالاس إن المشتبه به كان قد أفرج عنه إفراجا مشروطا بعد اتهامه بالسطو، وكان يحمل جهاز تحديد المكان على كاحله وقت إطلاق النار. وتجرى الشرطة تحقيقا فى الحادث.
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