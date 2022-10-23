اعتقال 4 أوكرانيين فى مقدونيا الشمالية لتنقيبهم عن الآثار

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (ايه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم عن بيان للشرطة فى مقدونيا الشمالية، جاء فيه إن المشتبه بهم تم اعتقالهم بعد العثور عليهم يحفرون فى موقع "إيزار" المحمى بالقرب من قرية مارفينشى فى الجزء الجنوبى من البلاد، مضيفاً أنه تم العثور معهم على جهازى كشف معادن ومجارف وعدة لوازم أخرى.

وطبقاً لقوانين مقدونيا الشمالية، فإنه إذا حوكم المشتبه بهم وأدينوا بالتنقيب غير المصرح به؛ فإنهم قد يواجهون عقوبة تصل إلى عشر سنوات فى السجن.