العالم اليوم - حدث في مثل هذا اليوم.. 23 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - حدث في مثل هذا اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من أكتوبر:
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1954 بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يتفقون على وضع حد لاحتلال ألمانيا.
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1956 اندلاع ثورة مناهضة للشيوعية في هنغاريا، يسحقها غزو سوفيتي في الرابع من نوفمبر.
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1962 الاتحاد السوفيتي يحذر من أن حظر إرسال شحنات سلاح إلى كوبا قد يخاطر بإشعال حرب نووية.
- 1983 انتحاريون يفجرون مقرا للبحرية الأميركية في مطار بيروت بلبنان، ومقرا فرنسيا قريبا بشاحنات مفخخة، ما يسفر عن مقتل 241 من المارينز الأميركيين و58 فرنسيا.
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1991 الفصائل الأربعة المتناحرة في كمبوديا توقع اتفاق سلام في باريس ما يمهد الطريق أمام عودة اللاجئين وإجراء انتخابات ديمقراطية.
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1998 رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو وياسر عرفات يبرمان اتفاق الأرض مقابل السلام في الضفة الغربية بعد ثمانية أيام من المفاوضات في الولايات المتحدة.
من مواليد هذا اليوم:
- جوني كارسون، المضيف السابق بالبرنامج التلفزيوني الأميركي "تونايت شو".
- بيليه، نجم كرة القدم البرازيلي.
- مايكل كرايتون، كاتب أمريكي.
- أنغ لي، مخرج أفلام تايواني.
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