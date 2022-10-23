العالم اليوم - حدث في مثل هذا اليوم.. 23 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - حدث في مثل هذا اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من أكتوبر:

1954 بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يتفقون على وضع حد لاحتلال ألمانيا.

1956 اندلاع ثورة مناهضة للشيوعية في هنغاريا، يسحقها غزو سوفيتي في الرابع من نوفمبر.

1962 الاتحاد السوفيتي يحذر من أن حظر إرسال شحنات سلاح إلى كوبا قد يخاطر بإشعال حرب نووية.

1983 انتحاريون يفجرون مقرا للبحرية الأميركية في مطار بيروت بلبنان، ومقرا فرنسيا قريبا بشاحنات مفخخة، ما يسفر عن مقتل 241 من المارينز الأميركيين و58 فرنسيا.

1991 الفصائل الأربعة المتناحرة في كمبوديا توقع اتفاق سلام في باريس ما يمهد الطريق أمام عودة اللاجئين وإجراء انتخابات ديمقراطية.

1998 رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو وياسر عرفات يبرمان اتفاق الأرض مقابل السلام في الضفة الغربية بعد ثمانية أيام من المفاوضات في الولايات المتحدة. من مواليد هذا اليوم: جوني كارسون، المضيف السابق بالبرنامج التلفزيوني الأميركي "تونايت شو".

بيليه، نجم كرة القدم البرازيلي.

مايكل كرايتون، كاتب أمريكي.

أنغ لي، مخرج أفلام تايواني.

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