العالم اليوم - أرباح البنك الأهلي السعودي ترتفع 18.7 بالمئة في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - قال البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، الأحد، إن صافي أرباحه في الربع الثالث ارتفع 18.7 بالمئة على أساس سنوي بسبب زيادة دخل العمليات وانخفاض المصاريف، التي تشمل مخصصات انخفاض القيمة.

وبلغ صافي ربح البنك الأهلي السعودي في الربع الثالث 4.7259 مليار ريال (1.26 مليار دولار) ارتفاعا من 398 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء صافي الربح في الربع الثالث أقل من توقعات إي.إف.جي هيرميس التي قدرت أنه سيرتفع إلى 5.25 مليار ريال.

وقال البنك إن دخل العمليات زاد 7.3 بالمئة إلى 8.45 مليار ريال ارتفاعا عن 7.88 مليار ريال قبل عام.

وتراجع صافي مخصصات انخفاض القيمة المتوقعة لخسائر الائتمان إلى 1.52 مليار ريال بما يقل عن نصف قيمتها قبل عام والتي سجلت 3.43 مليار ريال.

وقال البنك "إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 11.5 بالمئة ويعود ذلك لانخفاض مصاريف الموظفين، إطفاء موجودات غير ملموسة، مصاريف عمومية وإدارية أخرى وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة".

وبلغت الأرباح لكل سهم 3.02 ريال ارتفاعا من 2.35 ريال.