هيئة الأرصاد الأمريكية تتوقع تعرض غرب الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية عنيفة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة فى بيان اليوم الأحد إلى أن من المتوقع كذلك أن تشهد ولايات الغرب الأمريكى هطول أمطار غزية وحدوث عواصف رعدية عنيفة.

وأوضحت أن العاصفة بدأت - بالفعل - فى الاتجاه نحو الغرب خلال عطلة الأسبوع الجاري، ما بين السبت والأحد؛ لتصبح أول هطول ثلجى فى الموسم فى اتجاه الولايات الغربية الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن ما شهده شهر أكتوبر الجارى من أجواء دافئة وجافة بصورة غير عادية، ربما تنتهى بصورة مفاجئة اليوم فى ظل توقع عواصف باردة وأمطار وسقوط ثلجى كثيف.

وقد انتشرت أمس تحذيرات وإرشادات بشأن العواصف الشتوية فى أنحاء ثمانى ولايات، فى ظل توقع سقوط ثلوج؛ يصل ارتفاعها إلى ما بين قدم وقدمين، كما تقل الرؤية جراء ذلك.