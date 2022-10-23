موسكو: لا نلمس استعدادا للاتحاد الأوروبى لحل النزاع فى أوكرانيا بطرق سلمية

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا، فى تصريحات لها إن روسيا تلاحظ استمرار الاتحاد الأوروبى فى تغذية الصراع بأوكرانيا وإطالة أمد الحرب، مؤكدة أن قرارات بروكسل الأخيرة بشأن تقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون يورو وإنشاء بعثة عسكرية للاتحاد بأوكرانيا، وكذا تدريب القوات الأوكرانية على أراضى الاتحاد الأوروبي؛ تجعل الاتحاد شريكا فى "الجرائم ضد المدنيين".

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