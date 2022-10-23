العالم اليوم - مجموعة السبع: ندعو لعودة سيطرة أوكرانيا على محطة زابوريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 04:22 صباحاً - أدانت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان يوم السبت، ما وصفته بقيام روسيا بخطف مسؤولين كبار بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

ودعت المجموعة إلى عودة السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا إلى أوكرانيا فورا.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، قد صرّح للصحفيين في الثالث عشر من أكتوبر في كييف، إن الوضع حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال "مقلقا".

وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل الضغط من أجل إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة النووية، ما يعني "عدم شن هجمات ضد المحطة وعدم استخدام المحطة كأداة للهجوم".

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف موقع المحطة منذ عدة أشهر.

وأحكم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبضته على المحطة بنقل ملكية كل المنشآت النووية والمرافق الموجودة في منطقة المفاعل النووي إلى الحكومة الروسية، في خطوة عدها محللون "مكسبا كبيرا لموسكو التي ستستفيد من التقنيات الغربية الحديثة وكذلك الكهرباء لتغذية المناطق التي ضمتها حديثا".

وتعد المحطة النووية، التي تضم 6 مفاعلات، هي الأكبر في أوروبا، استولت عليها روسيا في مارس الماضي، وبعد قرار ضم زابوريجيا أصبحت أرضا روسية وفقا للقانون الروسي.

محطة زابوريجيا النووية