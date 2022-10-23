كندا تعلق العمليات فى مطار بيلى بيشوب بتورونتو بعد العثور على عبوة مشبوهة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه تم استدعائهم إلى المطار، مضيفة أنه تم إرسال وحدة الطوارئ الخاصة بهم إلى مكان الحادث، حيث تم إغلاق الطرق فى المنطقة أثناء تحقيق الشرطة، مضيفة أنه تم احتجاز شخصين على صلة بالحادث.

وقال مطار بيلى بيشوب - فى تغريدة - إنه تم تحويل رحلتين من الخطوط الجوية الكندية إلى هاميلتون وأنه تم إجلاء الركاب الذين كانوا لا يزالون فى المبنى.

وذكرت السلطات فى المطار أنه "تم اكتشاف جهاز على دراجة متوقفة بالقرب من محطة العبارات على جانب الجزيرة"، وغردت لاحقًا بأنه تمت إزالة الدراجة منذ ذلك الحين، ومن غير الواضح ما الذى كان يحتويه الطرد، أو ما إذا كانت العبوة تعتبر خطيرة.

ونصحت السلطات الركاب بتوقع حدوث تأخيرات حيث تأثرت الرحلات بالتحقيق، ومن غير الواضح متى ستستأنف العمليات العادية.

وذكرت هيئة موانئ تورونتو: "ننتظر تصريحا من خدمات شرطة تورنتو لإعادة فتح محطة العبارة والنفق"، "لا يوجد تهديد مباشر على سلامة الركاب أو الموظفين فى المطار، على الرغم من تأثر العمليات". وتطلب الشرطة من الجمهور تجنب المنطقة.