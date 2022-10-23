العالم اليوم - بالفيديو.. الهند تطلق صاروخا يحمل 36 قمرا اصطناعيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 03:22 صباحاً - أطلقت الهند صاروخا يحمل 36 قمرا اصطناعيا خاصا للإنترنت في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعد تأجيل دام شهورا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت عملية الإطلاق التي أجريت من جنوب الهند الأولى لشركة "ون ويب"، ومقرها في لندن، منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في مارس.

وقال إس سوماناث، رئيس وكالة الفضاء الهندية، إنه تم وضع 16 قمرا اصطناعيا في المدار، معبرا عن تفاؤله بأن "الأقمار العشرين المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار الـ16 الأولى".

من جانبها قالت راجيسواري بيلاي راجاغوبالان، المتخصصة في الفضاء والأمن بمؤسسة "أوبزرفر ريسيرش" في نيودلهي، إن عملية الإطلاق تشكل أهمية للهند وتعكس الانفتاح التدريجي لوكالة الفضاء الهندية على عملاء من القطاع الخاص.

وأضافت أن الهند خبيرة في إطلاق أقمار اصطناعية أصغر وتحاول احتواء هذه السوق، وتروج نفسها كمرفق لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

أقمار "ون ويب"

- لدى شركة "ون ويب" الآن 462 قمرا اصطناعيا في المدار، لتوفير خدمات النطاق العريض للإنترنت حول العالم.

- على الرغم من الاضطراب هذا العام، قالت الشركة إنها لا تزال على المسار الصحيح لتفعيل التغطية العالمية العام المقبل بنشر 648 قمرا اصطناعيا كما هو مخطط.

- يزن كل قمر اصطناعي من أقمار "ون ويب" حوالي 150 كيلوغراما.

- هذه هي عملية الإطلاق الـ14 لشركة "ون ويب" إجمالا، واعتمدت على أثقل صاروخ في الهند، والذي عادة ما يكون مخصصا للمركبات الفضائية الحكومية.

- جدير بالذكر أن جميع عمليات الإطلاق السابقة للشركة كانت على صواريخ روسية، علما أن عملية الإطلاق الأولى لها أجريت عام 2019.