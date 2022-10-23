العالم اليوم - هولندا تعدم آلاف الطيور.. والسبب سلالة إنفلونزا شديدة العدوى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 03:22 صباحاً - قالت الحكومة الهولندية يوم السبت إن سلطات الصحة تشرف على إعدام نحو 44 ألفا من طيور الديك الرومي في مزرعة في جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وتقع المزرعة في بلدة هيدل، على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق أوتريخت.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أنه تم فرض حظر على النقل في 10 مزارع مجاورة أخرى.

وتم تسجيل أكثر من عشر إصابات بالسلالة الفتاكة من إنفلونزا الطيور في هولندا الشهر الماضي، بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

وشهدت فرنسا أيضا عودة ظهور الإصابات بعد أن عانت من أسوأ موجة على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في وقت سابق هذا العام.