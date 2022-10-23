العالم اليوم - قبل أيام من المونديال.. دموع فاران تثير مخاوف مشجعي فرنسا

انتم الان تتابعون خبر قبل أيام من المونديال.. دموع فاران تثير مخاوف مشجعي فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 01:22 صباحاً - غادر رفاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الملعب وهو يبكي، يوم السبت، بعد أن تعرضت فرصه للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 للتهديد بسبب إصابة في الركبة على ما يبدو.

وتم استبدال الدولي الفرنسي بعد 60 دقيقة لعب في تعادل مان يونايتد 1-1 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وبدا على فاران التأثر بعد الإصابة، واضطر إلى مسح دموعه وهو يشق طريقه إلى غرفة خلع الملابس في ملعب ستامفورد بريدج.

غير أن إيريك تن هاغ، المدير الفني لمان يونايتد، قال إنه من السابق لأوانه معرفة مدى إصابة الدولي الفرنسي.

وأضاف: "علينا أن ننتظر 24 ساعة في الأقل حتى يتمكن الأطباء من أداء وظيفتهم ونقوم بالتشخيص. أستطيع أن أفهم مشاعره. عليه أن ينتظر، إنه يتمتع بالخبرة، لكننا لا نعرف".

وشارك قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عاما في 8 من أصل 11 مباراة لمان يونايتد من البداية في الموسم الحالي للبريميرليغ.