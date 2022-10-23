كاتب أمريكى: مصالح الولايات المتحدة قد تتعارض قريبا مع أهداف أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال باتريك بوكانان، المعلق السياسى الأمريكى الشهير وكاتب العمود، فى مجلة "ذا أمريكان كونسيرفيتيف" الإلكترونية التى تتخذ من واشنطن مقرا لها، إن المصالح الحيوية للولايات المتحدة قد تتعارض قريبا مع الأهداف العسكرية الاستراتيجية لأوكرانيا.





وذكر الكاتب - مؤلف كتاب "موت الغرب" والذى عمل مساعدا لثلاثة رؤساء للولايات المتحدة، فى مقاله - أن أوكرانيا، تعتبر شبه جزيرة القرم ودونباس من الأراضى الوطنية التى تبرر استعادتها عبر حرب شاملة؛ ومع ذلك، فإن من يسيطر على شبه جزيرة القرم ودونباس، فى تاريخ العلاقات الأمريكية الروسية، لم يكن - أبدا - قضية تكون مبررا للحرب بين البلدين، ولم يكن لأمريكا - أبدا - مصلحة حيوية فى تحديد من يحكم كييف.

وقال الكاتب السياسى - البالغ من العمر 83 عامًا، والذى يُقال إنه أحد الأيديولوجيين الجمهوريين ومؤسس المجلة - إنه خلال القرنين 19 و20، كانت أوكرانيا جزءا من الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتى، يتم حكمها من موسكو وهذا الشرط لا يثير أى قلق للولايات المتحدة، على بعد 5000 ميل (8045 كيلو متر تقريبا).

وتابع: بالنسبة لنا، فإن القلق الأساسى فى هذه المعارك بين أوكرانيا وروسيا ليس من الذى ينتهى به المطاف يكون مسيطرا على شبه جزيرة القرم ودونباس، لكن ألا تنجرف الولايات المتحدة فى حرب مع روسيا يمكن أن تتصاعد إلى حرب عالمية ونووية هذه هى مصلحة أمريكا الأساسية فى هذه الأزمة.

وقال إنه لا يوجد شيء فى أوروبا الشرقية يبرر حربا أمريكية شاملة مع روسيا وبعد كل شيء، كانت سيطرة موسكو على أوروبا الشرقية والوسطى هى الوضع الذى كان قائماً طوال الحرب الباردة من عام 1945 إلى عام 1989 ولم تعارض الولايات المتحدة عسكريا أبدا تلك النتيجة التى خرجت بعد الحرب العالمية الثانية عشنا معها وعندما انتفض المجريون عام 1956 من أجل الحرية والاستقلال، رفضت الولايات المتحدة التدخل وبدلاً من المخاطرة بالحرب مع روسيا، ترك الرئيس دوايت أيزنهاور الوطنيين المجريين لمصيرهم.

وتساءل: كيف تغير العالم فى القرن الـ 21 اليوم، فى حين أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بشن حرب من أجل أوكرانيا، فنحن ملزمون، بموجب معاهدة حلف الناتو، بالذهاب إلى الحرب إذا تعرضت سلوفاكيا، وتشيكيا، وبلغاريا، ورومانيا، والمجر، وبولندا، وليتوانيا، ولاتفيا أو استونيا للهجوم.

وعلى الرغم من أن كييف ليست عضوًا فى الناتو، إلا أن الولايات المتحدة تجد نفسها الممول والمدافع الرئيسى لأوكرانيا فى حرب ضد روسيا حول شبه جزيرة القرم ودونباس، والتى قد تنطوى على استخدام الأسلحة النووية لأول مرة منذ ضرب ناجازاكى.

وتابع: مصلحتنا الحيوية - هى تجنب حرب أمريكية مع روسيا المسلحة نوويا - والتى قد تتعارض قريبا مع أهداف الحرب الإستراتيجية لأوكرانيا - أى الاستعادة الكاملة لشبه جزيرة القرم ودونباس.

ورأى الكاتب أنه إذا كان بوتين جادا بشأن حرب غير محدودة للسيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس كأراضى روسية؛ فإلى أى مدى نحن على استعداد للذهاب لمساعدة أوكرانيا فى طرد الروس واستعادة هذه الأراضى؟.