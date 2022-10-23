جاء ذلك فى تصريحات له اليوم خلال جولة قام بها اليوم فى محافظتى عكار والشمال اللبنانى بحضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" ومفوضية شؤون اللاجئين فى لبنان.
وأكد الأبيض ضرورة التعامل مع هذه الأزمة كجرس إنذار لأزمات ممكن أن تأتى فى المستقبل ما لم يتم الاستثمار الصحيح بقطاع الخدمات الأساسية، معبرا عن أسفه لكون الأزمة الحالية ناتجة عن غياب هذا القطاع، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة إلى الاستثمار فى هذا القطاع لتجنب المزيد من الأزمات فى المستقبل.
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة عمل واجراءات ستتخذ لمواجهة انتشار الوباء من بينها إطلاق منصة تشاركية لإدارة الكوارث تسمح بمشاركة المعلومات، بالإضافة إلى إجراء فحص للمياه بمختلف المناطق ونشر حملات التوعية ومتابعة صهاريج المياه من قبل الصليب الأحمر ومراقبة عملهم ونظافتهم وتعقيمهم بالإضافة إلى تزويد المنازل بمادة الكلورين لتطهير المياه فى المنازل عبر وضع نقطتين على كل لتر مياه، معتبرا أن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة ستحد من انتشار الوباء لعدم الوصول إلى عدد كبير من المصابين.
وأوضح أن الموضوع الأساسى حاليا تأمين المياه النظيفة، مشددا على ضرورة ايجاد الحلول للمياه وللصرف الصحى، كى لا تتكرر المشكلة. وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية انشاء مستشفى ميدانى فى منطقة ببنين (شمالى البلاد) لمنع اى تأخير بوصول المرضى الى المستشفيات، مشيرا إلى أن الملاحظة الأساسية وجود تأخير بتشخيص الحالة، لاعتقاد المريض بأنها حالة إعياء بسيطه ولا يذهب الى المستشفى إلا عندما يصبح فى حالة جفاف؛ مما يشكل خطرا على حياته.
وأكد أن تلوث المزروعات التى تروى بمياه الصرف الصحى، والتى ثبت وجود الكوليرا فيها من الصعوبة تعقيمها، وهذا يؤدى الى التزايد السريع للمرضى فى المستشفى الحكومى.
ووجه وزير الصحة، رسالة الى مؤسسة كهرباء لبنان، لتأمين التغطية الكهربائية لمحطات ضخ المياه وتوصيل المياه المعقمة لكل الناس.
كما وعد وزير الصحة اللبنانى بأن يكون الجزء الأول من لقاح الكوليرا للعاملين فى المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة اللبنانى: أزمة الكوليرا سببها عقود من الإهمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.