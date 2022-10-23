العالم اليوم - رونالدو بالمجان؟.. الحل الأخير لأزمة مانشستر يونايتد

انتم الان تتابعون خبر رونالدو بالمجان؟.. الحل الأخير لأزمة مانشستر يونايتد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - كشفت تقارير جديدة أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد للتخلي عن كريستيانو رونالدو "بالمجان" خلال أشهر، مع تفاقم الأزمة بين اللاعب والنادي.

وأشار تقرير لمحطة "إي إس بي إن" إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لعرض اللاعب من أجل الانتقال مجانا، في يناير المقبل، في حال وجدوا عرضا مناسبا.

وأكد التقرير أن النادي لن يمانع حتى إعارة اللاعب، مقابل تحمل النادي الجديد نسبة من راتب رونالدو الضخم.

كما أشار التقرير إلى أن النادي كان مستعدا لبيع رونالدو في فصل الصيف، عندما أعلن رغبته بالرحيل، لكن إدارة النادي لم تحصل على عرض من أجل اللاعب.

وتأمل إدارة "الشياطين الحمر" بأن يقدم رونالدو أداء ممتازا خلال بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق الشهر المقبل، لأن ذلك سيرفع فرص بيعه في يناير.

وتفاقمت الأزمة قبل أيام عندما رفض رونالدو الدخول كبديل خلال لقاء الفريق أمام توتنهام هوتسبر، ثم خروجه من الملعب قبل انتهاء المباراة.