إصابة 11 روسيا في قصف أوكراني

إصابة 11 روسيا في قصف أوكرانياصيب 11 شخصا بجروح جراء القصف الأوكراني لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف على قناة "تلغرام": "توضيح بشأن الضحايا: 11 شخصا، أربعة منهم في حالة خطيرة. تم نقلهم جميعا إلى المستشفى المركزي الإقليمي. يتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".حسب وكالة سبوتنيك

وكان الحاكم قد قال في وقت لاحق إن شخصين قتلا في مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود خلال القصف الأوكراني، مضيفا: "وفقا لبيانات مؤكدة من وزارة حالات الطوارئ، توفي شخصان بين المدنيين".

كما أكد الحاكم أن نحو 15 ألف شخص تُركوا دون مياه وكهرباء جراء القصف الأوكراني.

وتابع أن "إزالة آثار القصف وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ستتطلبان 5-6 ساعات".

وأكدت لجنة التحقيق الفيدرالية أنه بحسب المعطيات الأولية، فإن أحد القتلى، هو قاصر.

وكتبت على تلغرام: "بحسب معطيات أولية، بعد قصف مدينة شيبكينو بمقاطعة بيلغورود، قتل شخصان أحدهما قاصر وكان هناك جرحى".

وفي وقت سابق، أبلغ عن خمسة ضحايا جراء القصف على شيبيكينو اليوم السبت.

كما ألحق القصف أضرارا بمواقع مدنية.

