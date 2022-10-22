أوكرانيا: روسيا أطلقت 40 صاروخ كروز و16 درون

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن آخر تحديث أصدرته هيئة الأركان الأوكرانية أن المدافعين الأوكرانيين أسقطوا 20 صاروخًا و11 طائرة بدون طيار.
وبحسب التقرير، استهدفت القوات الروسية أهداف الطاقة والبنية التحتية الحيوية فى تسع مناطق، على وجه الخصوص، مناطق فولين وريفنا وخاركيف وخميلنيتسكى وكيروفوهراد وتشيركاسى وزابوريجيا وأوديسا وميكولايف.
وتابعت "الأركان الأوكرانية" أن القوات الروسية أطلقت قذائف الهاون وقذائف الدبابات على عدد من التجمعات السكنية فى الجزء الشمالى الشرقى من البلاد.
ووفقًا لهيئة الأركان العامة، تتمركز الوحدات الروسية فى المدارس فى منطقة زابوريجيا، بالتزامن مع استمرار العملية التعليمية هناك، وتواصل وحدات منفصلة من القوات الروسية مغادرة منطقة خيرسون.
وذكر التقرير أنه بحسب المعلومات المتاحة، فقد غادرت القوات الروسية تجمعات شاريفنى وتشكالوف السكنية تماما، وتم إجلاء الضباط والعاملين فى المجال الطبى من بريسلاف.
ومن ناحية أخرى، حثت سلطات مقاطعة خيرسون الموالية لروسيا، المدنيين والإدارات المدنية والوزارات اليوم بمغادرة المدينة والاتجاه إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بسبب الوضع المتوتر فى الجبهة والخطر المتزايد للقصف المكثف والهجمات الإرهابية.
وأكدت السلطات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أنه تمت مناشدة المدنيين لمغادرة خيرسون تحسبا للهجمات التى قد تشنها القوات الأوكرانية، خاصة وأنها استمرت طيلة الأيام الخمسة الماضية مستهدفة المناطق الآمنة والمدنيين، على أن تتولى السلطات تسكينهم وتدبير احتياجاتهم.
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