العالم اليوم - قتيلة بإطلاق نار داخل مستشفى أميركي.. المشتبه به ضابط شرطة

انتم الان تتابعون خبر قتيلة بإطلاق نار داخل مستشفى أميركي.. المشتبه به ضابط شرطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 11:24 مساءً - لقيت ممرضة مصرعها وأصيبت أخرى، في إطلاق نار بمركز "ميثوديست دالاس" الطبي، في ولاية تكساس الأميركية، صباح السبت.

وهرعت شرطة تكساس إلى المستشفى الواقعة في شارع "نورث بيكلي" قبل الظهر بقليل، بعد أن وردت مكالمات بشأن إطلاق نار داخل المنشأة الطبية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن ضابط شرطة أطلق النار على المشتبه به، وتم احتجازه.

وقالت مصادر إنفاذ القانون، إنه يعتقد أن الضحيتين تعملان ممرضتين في المستشفى، وعثرت عليهما الشرطة بالقرب من غرف الولادة في الطابق الرابع من المستشفى.

وأكد متحدث باسم المستشفى، أنه كان من المقرر أن يستضيف المركز الطبي جولة في "مركز ليندا وميتش هارت"، المخصص للناجيات من سرطان الثدي، قبل أقل من ساعة من إطلاق النار.

وتسبب إطلاق النار في إلغاء الحدث وإغلاق المستشفى. ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الجريمة.