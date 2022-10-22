الدفاع الروسية: ”سو-30” تسقط طائرة أوكرانية خلال دورية جوية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-30" تابعة لها، أسقطت طائرة حربية أوكرانية لم تكشف نوعها، خلال دورية جوية في منطقة التغطية الموكلة إليها.

وقالت الوزارة في بيانها على "تيليغرام": "طاقم "سو-30" خلال قيادته دورية جوية قوامها سرب من القاذفات والمقاتلات والمروحيات الهجومية الروسية، رصد طائرة للعدو في منطقة الدورية الروسية، وأسقطها".

يذكر أن مقاتلات "سو-30" إضافة إلى مهامها الأخرى، قادرة على قيادة أسراب جوية وتوجيهها عن بعد بفضل أجهزتها العاملة عبر منظومة "غلوناس" الروسية لتحديد المواقع، كما تمثل مركز قيادة جوية خلال العمليات العسكرية، حيث تتميز براداراتها بعيدة المدى التي ترصد مقاتلات وأهداف العدو وتستهدفها، أو ترسل إليها مقاتلات أو صواريخ صديقة تسقطها.