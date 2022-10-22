مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة بمبنى بولاية نيوهامبشير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة اصطدمت بمبنى في ولاية نيوهامبشير، ما أسفر عن مصرع شخصين كانا على متنها ونشوب حريق ضخم بمبنى سكني، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقالت إدارة الطيران في بيان، اليوم السبت، إن طائرة من طراز "بيتشكرافت سييرا" ذات المحرك الواحد اصطدمت بمبنى شمال مطار كين ديلانت هوبكنز في كين بولاية نيوهامبشير.

وأكد مسؤولو المدينة على صفحتهم على "فيسبوك" عدم إصابة أي من سكان المبنى الذي اصطدمت به الطائرة لكن "راكبي الطائرة لقيا مصرعهما".