سفير أمريكا لدى اليمن يدين بشدة استهداف الحوثيين ميناء الضبة

جدة - نرمين السيد - أدان السفير الأمريكى لدى اليمن، ستيفن فاجن، بشدة استهداف الحوثيين ميناء الضبة النفطى فى حضرموت أشمس الجمعة، داعيا إلى الوقف الفورى للهجمات التى تشكل إهانة لحقوق الملاحة وحريتها وتعرض التجارة الدولية للخطر.





وقال فاجن - فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم السبت - إنه ينضم إلى الشركاء والحلفاء فى الإدانة الشديدة للهجوم الذى شنه الحوثيون على الميناء، معربا عن سروره جراء عدم سقوط ضحايا نتيجة للهجوم.

وأوضح، أن هجمات كهذه تهدد أمن اليمن وسلامته، وتعيق تدفق السلع الأساسية، كما أنها ستتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادى والمعاناة فى شتى أرجاء البلاد.

وأشار إلى أنه يُذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم وأن الطريق الوحيد للمضى قدما نحو إنهاء ثمانية أعوام من الصراع المدمر هو خفض التصعيد ومضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، داعيا جميع الأطراف إلى التحلى بضبط النفس خلال هذا الوقت الحساس.

وقال إن:"الوسيلة الوحيدة التى يمكننا عبرها أن نضمن دفع الرواتب، وحرية حركة اليمنيين عبر الطرقات والموانئ والمطارات وإنهاء دورات العنف المدمر التى أصابت اليمن هى تمديد الهدنة".

يُذكر أن ميليشيات الحوثى كانت قد أقرت باستهداف ميناء الضبة النفطى فى مدينة المكلا، أمس الجمعة.