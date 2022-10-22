الرئيس اللبنانى يبحث ترتيبات ترسيم الحدود البحرية رسميا مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وتطرق لقاء عون وبوصعب - الذى عقد اليوم فى قصر الرئاسة اللبنانية ببعبدا - إلى الزيارة المرتقبة خلال أيام للوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين والذى سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة الأمرييكية؛ تمهيدا للقاء فى الناقورة جنوبى لبنان (مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل") فى المرحلة الختامية بالمفاوضات التى سبق وأعلن الرئيس عون عن موقف لبنان الموحد بالموافقة على نتائجها.

وقام الرئيس اللبنانى -خلال اللقاء- بتقليد بوصعب وسام الأرز الوطنى من رتبة ضابط أكبر؛ تقديراً لعطاءاته الوطنية فى الوزارة والنيابة، وللدور الفعال الذى قام به فى مسار المفاوضات الأخيرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وفى نهاية اللقاء، شكر بو صعب، رئيس الجمهورية على مبادرته، مؤكداً التزامه الدائم بالعمل لما فيه مصلحة لبنان وخير أبنائه.