استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الاسرائيلى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب رابى عرفة رابى (32 عاما)، لدى تواجده قرب جدار الفصل العنصرى بمُحاذاة الحاجز العسكرى المعروف باسم "109"، جنوب شرق قلقيلية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، إن الشاب أصيب برصاصة فى الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومى بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جدًا، واستشهد فى وقت لاحق متأثرا بجروحه.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميدانى التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المواطن الفلسطينى، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.
وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية، بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط المطالبات الأممية بوقف جرائم الاحتلال.
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