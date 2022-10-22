العالم اليوم - هدف "قاتل" من كاسيميرو ينقذ مانشستر يونايتد أمام تشلسي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 09:22 مساءً - أحرز كاسيميرو هدفا في الثواني الأخيرة بضربة رأس ليهدي مانشستر يونايتد التعادل 1-1 مع تشلسي صاحب الأرض في قمة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

واعتقد تشلسي أنه سينتزع الفوز بعد التقدم بهدف من جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

لكن في الوقت بدل الضائع ارتقى كاسيميرو لكرة عرضية من لوك شو وسدد برأسه نحو القائم قبل أن تجتاز الكرة بالكاد خط المرمى. واحتسب الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية مراقبة خط المرمى.

وأصبح رصيد تشلسي 21 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن يونايتد خامس الترتيب الذي خاض المباراة دون لاعبه كريستيانو رونالدو بعدما استبعده المدرب إريك تن هاغ من التشكيلة.

ورغم سعادة يونايتد بانتزاع نقطة التعادل، فإن الفريق تعرض لضربة بعدما تعرض المدافع رافائيل فاران لإصابة في الكاحل في منتصف الشوط الثاني، وبدا أنه يبكي ربما بسبب الخوف من الغياب عن فرنسا في نهائيات كأس العالم في قطر الشهر المقبل.

وأهدر ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد فرصتين خطيرتين في الشوط الأول أحدهما من انفراد بالحارس كيبا أريزابالاغا.