البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان

وقال إعلام مجلس السيادة فى بيان، إن الرئيس سلفاكير أكد خلال الرسالة زيارته للسودان فى أقرب وقت ممكن.
ومن جهته، أثنى البرهان، لدى لقائه اليوم مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت جلواك، الذى سلمه الرسالة على الجهود الكبيرة التى تبذلها دولة جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.
وأكد البرهان حرص بلاده التام على تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بجوبا واستكمال ملف الترتيبات الأمنية.
وأكد رئيس مجلس السيادة على ضرورة مباشرة اللجان الخاصة بحل قضايا منطقة أبيى لأعمالها لبسط الأمن والاستقرار والسلم المجتمعى فى المنطقة.
ومن جانبه، أوضح توت جلواك، فى تصريح، أن اللقاء بحث التطورات السياسية بالسودان وجنوب السودان، مشيراً إلى أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على سير تنفيذ الاتفاق الجنوبى الجنوبى باعتبار أن السودان ضامناً للاتفاق.
وأكد جلواك دعم دولة جنوب السودان للحل السودانى السودانى، مشيراً إلى حرص الرئيس سلفاكير على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولى والإقليمى لحل القضية من الداخل لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية بالسودان.
وقال جلواك "إن المصير المشترك لشعبى البلدين يحتم على حكومتيهما التنسيق والتعاون فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وجدد جلواك حرص دولة الجنوب على الجلوس مع كافة القوى السياسية السودانية للوصول إلى حلول ترضى كافة الأطراف.
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