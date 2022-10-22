تونس تحبط 6 محاولات هجرة غير شرعية وتنقذ 79 مهاجرا من الغرق

جدة - نرمين السيد - تمكنت السلطات التونسية، من إحباط ست محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 79 مهاجرا من الغرق، من بينهم 60 شخصا من جنسيات إفريقية و19 تونسيا، وبحوزتهم مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.





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