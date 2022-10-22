العالم اليوم - تأثير سلبي لـ"iOS 16" على آيفون.. عمر البطارية في خطر

انتم الان تتابعون خبر تأثير سلبي لـ"iOS 16" على آيفون.. عمر البطارية في خطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 08:26 مساءً - كشف موقع "لابتوب ماغ"، المتخصص في أخبار التقنية، أن آخر تحديث طرحته شركة "أبل" الأميركية في نظام تشغيلها "iOS 16" يتسبب في "ضرر بالغ" بعمر بطارية هواتف آيفون.

وقال المصدر إن التحديث الجديد يؤثر بشكل ملحوظ على استهلاك البطارية في هواتف آيفون، وهو ما اتضح بشكل خاص في الطرازات القديمة، مثل iPhone 13 mini.

ولتجنب هذا التأثير السلبي، نصح "لابتوب ماغ" باللجوء إلى عدد من الخطوات:

منع Spotlight من استغلال بياناتك: يلجأ "سبوت لايت" إلى التعمق في ملفات المستخدم لتحسين النتائج التي يعرضها عليها. ويقول الخبراء إن هذا الأمر يؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف، لذلك يجب منعه.

يلجأ "سبوت لايت" إلى التعمق في ملفات المستخدم لتحسين النتائج التي يعرضها عليها. ويقول الخبراء إن هذا الأمر يؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف، لذلك يجب منعه. إيقاف تطبيق اللياقة: يقدم التحديث الجديد تطبيقا يدعى "Fitness"، والذي كان متاحا في السابق فقط على ساعة أبل الذكية. يمكن أن يساعدك هذا التطبيق في تتبع أهدافك الصحية وتحقيقها. ولأجل هذا الغرض، يلجأ "Fitness" إلى تسجيل بيانات نشاطك بشكل افتراضي، وهو ما يؤثر على البطارية.

تخفيض أدوات قفل الشاشة: تستنزف هذه الأدوات عمر البطارية بشكل لا يصدق، على اعتبار أنها تعمل على مدار الساعة لتحديث المعلومات باستمرار. لذلك، ينصح خبراء الهواتف بعدم الإكثار من أدوات قفل الشاشة، واستخدام واحدة أو اثنتين فقط.