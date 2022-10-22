أوكرانيا بلا كهرباء.. وتحذير من موجات لجوء جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - حذر رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، اليوم السبت، أوروبا من أنها قد تشهدت موجات لجوء جديدة، في وقت يتواصل فيه الهجوم الروسي على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وقال شميغال، في حوار مع صحيفة فرانكفورتر العامة الألمانية: "أوروبا قد تشهدت موجات لجوء جديدة في حال استمر قصف روسيا لمنشآت الطاقة في البلاد".

وأضاف: "إذا لم يعد هناك كهرباء، ولا تدفئة، ولا ماء في أوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة للهجرة".

يأتي ذلك فيما استهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا، السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة "أوكر-إينيرغو"، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.

وأوضحت "أوكر-إينيرغو" على مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الروسية "نفذت هجوما جديدا بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا".

وأضافت أن "نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تبعات هجوم من 10 إلى 12 أكتوبر".

وقالت أوكر-إينيرغو إن تقييدًا للطاقة "تم فرضه" في عدة مناطق، ومنها العاصمة كييف ومنطقتها، ووعدت بأن يقوم خبراؤها "باتخاذ كافة الإجراءات لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن إلى المناطق المحرومة حاليًا من الكهرباء".

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن أكثر من مليون منزل في البلاد بات بلا كهرباء بعد الهجمات الروسية.

وبالتوازي، خفض الأوكرانيون طواعية استهلاكهم للكهرباء من 5 إلى 20 بالمئة وسطيًا في أيام ومناطق معينة، وفق ما أفاد مدير الشركة المشغلة، فولوديمير كودريتسكي، لوكالة فرانس برس في بيان.

وأضاف كودريتسكي: "نعرب عن امتناننا للأشخاص الذين قلصوا استهلاكهم في المنزل والشركات التي قامت بذلك أيضًا".