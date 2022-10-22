الرئيس الأوكراني لـ”ميلوني” بعد توليها رئاسة وزراء إيطاليا: أتطلع لاستمرار التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، "جورجيا ملوني" عقب أدائها اليمين الدستورية، كرئيسة جديدة للوزراء في إيطاليا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم - "أتطلع إلى استمرار التعاون المثمر لضمان السلام والازدهار في أوكرانيا وإيطاليا والعالم".

وكانت ملوني البالغة من العمر 45 عاما قد أدت في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" في القصر الرئاسي؛ لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وفاز حزب ملوني "فراتيلي ديتاليا" أو (إخوة ايطاليا) للفاشيين الجدد في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي.. وأعلنت ملوني مساء أمس الجمعة عن تشيكلة فريقها الحكومي.