جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابى الذى استهدفت فيه ميليشيا الحوثى ميناء الضبة النفطى فى حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.





وأوضحت الخارجية الكويتية - فى بيان اليوم السبت- أن هذا الهجوم الإرهابى يعد انتهاكا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية وخرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما يؤكد الهجوم الإرهابى استمرار نهج ميليشيا الحوثى فى استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، الأمر الذى يتطلب تحرك المجتمع الدولى السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحفظا لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تدين وتستنكر هجوم ميليشيا الحوثى على ميناء الضبة النفطى باليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.