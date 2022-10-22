العالم اليوم - "الغول" هالاند يقود مانشستر سيتي لانتصار جديد

انتم الان تتابعون خبر "الغول" هالاند يقود مانشستر سيتي لانتصار جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات مجددا بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هزيمته الأولى في الموسم الأسبوع الماضي على يد ليفربول.

وانتصر "السيتيزينز" بنتيجة 3-1 على ضيفه برايتون، مساء السبت، في لقاء تألق به الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند.

وسجل هالاند هدفين بالشوط الأول، حسم بهما اللقاء، وبالرغم من محاولات برايتون للعودة بهدف عن طريق ليوناردو تروسارد، إلا أن البلجيكي كيفن دي بروين حسم اللقاء بتسديدة رائعة في الدقيقة 75.

ورفع هالاند غلته من الأهداف إلى 17 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز، محلقا بصدارة الهدافين بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الإنجليزي هاري كين.

واستمر مانشستر سيتي بملاحقة أرسنال على الصدارة، بهذا الانتصار، وأصبح على بعد نقطة من "المدفعجية".

ومن ناحيته، بقي برايتون في المركز الثامن، بعد هذه الهزيمة، وواصل مدربه الجديد روبرتو دي زربي نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في مباراته الخامسة بالدوري.