العالم اليوم - ديانا حداد ترد على شائعة الاعتزال.. ورسالة لشيرين عبد الوهاب

انتم الان تتابعون خبر ديانا حداد ترد على شائعة الاعتزال.. ورسالة لشيرين عبد الوهاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 05:22 مساءً - ردت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، في حوار مع موقع "دوت الخليج"، على شائعة اعتزالها الفن، وعلقت على الأزمة التي تمر بها زميلتها شيرين عبد الوهاب، موجهة رسالة للفنانة المصرية.

ولم تصدر أية أعمال فنية جديدة لديانا حداد على مدار نحو 8 سنوات، فيما انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة تقول إنها اعتزلت الفن تماما.

وفي هذا الصدد، قالت حداد: "لم أصرح بهذا الشيء ولم أقر بأن لدي أية نية للابتعاد عن الفن. سأقوم بالإعلان إذا قررت الاعتزال، لكنني أؤكد أني ما زلت صغيرة على الاعتزال والفكرة بعيدة، فأنا أعشق فني وجمهوري".

ووجهت الفنانة اللبنانية رسالة دعم للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر موقع "دوت الخليج"، وذلك بعد أزمتها الأخيرة ودخولها إحدى المستشفيات.

وقالت: "شيرين فنانة مميزة وقوية، نحن من مواليد برج الميزان، ومن صفاتنا القوة رغم الطيبة، ونحن أصحاب القرار الصحيح على الرغم من أهوائنا".

وتابعت: "ستكون قوية وتخرج بسلامة من تلك المحنة، ولا أمانع بالقيام من ديو (عمل مشترك) يجمعنا سويا، والأهم المحبة قبل الفن".

وكان آخر ألبوم فني لحداد يحمل اسمها "ألبوم ديانا حداد 2022"، قد صدر في يوليو الماضي، والذي علقت عليه بالقول إنها "غامرت" من خلاله.

وأضافت: "ردود الأفعال التي وصلتني بشأن الألبوم الجديد، كانت إيجابية ومبشرة، خاصة أن به عدد من الأغاني الشبابية".

وعن كواليس الألبوم قالت: "التحضيرات كان بها مجهود وحماس، وشهدت تعاوني لأول مرة مع الشاعر الغنائي ضياء عشا، والملحن عمر خير، فأنا أحرص دائما على اختيار التجدد والتطور في الأفكار والمواضيع".

"ليست المرة الأولى"

وأشارت حداد إلى أنها "قررت خوض مغامرة" بفكرة الألبوم من جديد، "لرغبتها في تقديم شكل متنوع ومختلف، خاصة أنها تميل إلى الأفكار الجديدة"، حسب تعبيرها.

أما عن طرح الألبوم باسمها، أوضحت أنها "ليست المرة الأولى التي تطلق ألبوما يحمل اسمها"، ففي 2008 طرحت ألبوم بعنوان "من ديانا إلى".

وتنوعت الأغاني في الألبوم ما بين تقديم لهجات مختلفة من لبناني إلى خليجي، وفي هذا الصدد، أوضحت أن التدرب على اللهجات "استغرق وقتا طويلا".

غياب 8 سنوات

وتطرقت حداد خلال حديثها عن أسباب تأخر طرح الألبوم بعد غياب 8 سنوات، قائلة: "تأخرتُ لطبيعة السوق، لكن قررت طرح الألبوم بشكل مختلف عن طريق طرح أغنيتين كل شهر"، مشيرة إلى "ندرة استخدام الفنانين اليوم لفكرة الألبوم، واتجاه الأغلبية إلى الأغاني على طريقة السينغل".

وتشارك الفنانة اللبنانية لأول مرة في الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي انطلق يوم 20 أكتوبر، ويقام حفلها في يوم 27 من الشهر ذاته.

وعلقت على ذلك قائلة: "أحضر لمفاجأة على المسرح لم أكشف عنها حاليا، وسأطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان (أحلى كابل) وسأقدمها على مسرح دار الأوبرا لأول مرة، بالإضافة إلى تقديم أغانٍ جديدة وقديمة من الأعمال التي يحبها الجمهور".

وعن سبب ابتعادها عن تقديم الغناء باللهجة المصرية، أردفت الفنانة اللبنانية: "ليس هناك سبب بل على العكس، قدمت الكثير من الأغنيات باللهجة المصرية، وتعد من اللهجات التي نجحت فيها وأحبها وقريبة من قلبي وأحرص على تقديمها دائما".

التمثيل والحب

كما تطرقت الفنانة اللبنانية إلى فكرة دخولها عالم التمثيل، وأضافت: "تصلني العديد من العروض التمثيلية كل فترة، لكنني لم أجد حتى الآن النص المناسب، أو شركة الإنتاج، كي أوافق على دخول التمثيل".

واختتمت حداد حوارها مع موقع "دوت الخليج"، بالحديث عن الحب في حياتها وتكرار فكرة الزواج من جديد، وتابعت: "لست ضد فكرة الزواج، لكن هناك شرط واحد وهو وجود الشخص المناسب".