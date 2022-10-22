كييف تدعو الشركاء لعدم تأخير قرار إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، فى أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الضخمة على المدن الأوكرانية اليوم السبت، الشركاء إلى عدم تأخير اتخاذ القرار بشأن إمدادات الدفاع الجوى لأوكرانيا.





وقال كوليبا - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "لقد بدأ اليوم فى أوكرانيا وابل من الصواريخ الروسية التى تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية، واعترضنا جزءًا منها، بينما أصاب البعض الآخر أهدافًا، وأن وجود الدفاع الجوى ينقذ الأرواح، ولا ينبغى أن يكون هناك أى تأخير من الحكومات لاتخاذ قرار بشأن أنظمة الدفاع الجوى لأوكرانيا". وشنت روسيا - فى وقت سابق اليوم - هجومًا صاروخيًا مكثفًا على منشآت حيوية فى جميع أنحاء أوكرانيا، استمر ثلاث ساعات.

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