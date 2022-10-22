وزير خارجية اليمن وأمين التعاون الخليجى يبحثان استهداف الحوثى لموانئ النفط

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، هاتفياً مع الأمين العام لمجلس التعاون الدول الخليجية العربية الدكتور نايف الحجرف، تطورات الأوضاع المتعلقة باستهداف مليشيا الحوثى للموانئ النفطية فى حضرموت وشبوة وانعكاسها على مسار الهدنة الأممية.





وأكد بن مبارك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن هذه الأفعال الحوثية الإرهابية تمثل تهديدا للأمن والسلم فى المنطقة وتحديا لكافة الجهود الأممية فى مساعيها لتمديد الهدنة، وإنهاء معاناة الشعب اليمنى، مشددا على المجتمع الدولى القيام بواجباته فى إدانة هذه الأعمال الإرهابية ومن يقف خلفه من النظام الإيرانى، وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية دولية. من جانبه، أعرب الحجرف عن إدانته لهذه الأعمال الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتى تستهدف مقدرات البلاد الحيوية، مؤكدا دعم مجلس التعاون مع الحكومة الشرعية وكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن وسلامه أراضيه.

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