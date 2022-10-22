العالم اليوم - ليفربول يخسر من "الأخير" ويعود للتعثر في الدوري

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - بعد انتصارين أنعشا جماهير ليفربول العريضة، عادت كتيبة "الريدز" للظهور بشكل باهت، وتعرض الفريق لهزيمة غير متوقعة من صاحب المركز الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجرع ليفربول الهزيمة بنتيجة 0-1 أمام مستضيفه نوتنغهام فوريست، ظهر السبت، في مباراة قد تكون "الأسوأ" للفريق هذا الموسم من ناحية الأداء.

وسجل المهاجم النيجيري تايو أيوني الهدف الوحيد في اللقاء، بالدقيقة 55، وكاد الفريق أن يرفع غلته بعدها بهدف ثان لو لا تألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وعانى ليفربول من غيابات عديدة في الفريق، أثرت على المردود الهجومي، وأبرزهم المهاجمين الأوروغواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياز ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكنتارا.

وجاءت الخسارة "صادمة" لليفربول بعد انتصارين مهمين على مانشستر سيتي وويست هام الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى، حقق نوتنغهام فوريست، صاحب المركز الأخير بالدوري، انتصاره الثاني فقط خلال الموسم.