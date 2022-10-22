نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردني الديري ثانيا .. المبتكرة العمانية سمية السيابية تفوز بلقب "نجم العلوم" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 22 أكتوبر 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- توجت المُبتكرة العُمانية سُمية بنت سعيد السيابية بالمركز الأول كأول امرأة عربية في برنامج نجوم العلوم.

‎وخاضت المُبتكرة العُمانية اليوم الجمعة مرحلة التصفيات النهائية من برنامج نجوم العلوم، في نسخته الـ14 التي تُنظمها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن ابتكارها العلمي في المجال البيئي "التحليل الحيوي للميكروبلاستيك بطريقة جديدة من البايولوجي والنانو تكنولوجي" .

وقالت السيابية إن ابتكارها العلمي يُقدم حلًّا واعدًا للتخلص من الميكروبلاستيك بطريقة آمنة وصديقة للبيئة باستخدام الحصر الميكروبية والعامل المُحفز "أكسيد الزنك النانوني".

وبدوره حل الاردني نور الدين الديري ثانيا في برنامج نجوم العلوم التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وكان الديري بين أفضل ثلاثة مبتكرين في برنامج نجوم العلوم، وصلوا الى الحلقة الأخيرة من الموسم 14.

ويذكر ان المبتكرون الثلاثة الذين وصلوا الى النهائي هم: شذى بن نبية، مهندسة ميكانيكية ليبية تخرجت من جامعة قطر؛ وسمية السيابية، عالمة أحياء بحرية عمانية وأم لثلاثة أطفال؛ ونور الدين الديري، طالب دكتوراه أردني في علم الأحياء لاضطرابات النمو العصبي؛ حيث خاض المخترعون الثلاثة مراحل شاقة مع اختراعاتهم، والتي تغطي قضايا مهمة في الاستدامة البيئية والرعاية الصحية.