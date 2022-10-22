أوكرانيا تتسلم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الألمانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة الأوكرانية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم السبت، أن قائمة التسليم تضمنت 5 مركبات إنقاذ مصفحة وسبعة جسور ثقيلة ومتوسطة و167 ألف خرطوشة للأسلحة النارية و100 خيمة و183 مولداً كهربائيا و116 ألف سترة شتوية و80 ألف بنطلون شتوى و240 ألف قبعة شتوية.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد أيضًا بشكل رسمى على تسلم الجيش الأوكرانى نظام الدفاع الجوى "إيريس - تى إس إل إم"، لافتا إلى أن ألمانيا تعهدت أيضًا بتسليم الجيش الأوكرانى 5 مركبات هندسية مصفحة و35 شاحنة و4 آلاف كيس نوم.

وأكدت الحكومة الأوكرانية أن المساعدات الألمانية يأتى جزء منها من شركات خاصة، والأخر من المخزون الاحتياطى للجيش الألمانى، لافتة إلى أنه خلال الفترة بين الأول من يناير إلى العاشر من أكتوبر الجارى قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية بقيمة 796 مليونا و812 ألفا و445 يورو.

يذكر أن ألمانيا من بين أكبر الدول الأوروبية الداعمة للجيش الأوكرانى فى الحرب ضد روسيا، وبشكل خاص في المعدات والأنظمة العسكرية المتطورة، مع استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بعد 8 أشهر من بدايتها فى 24 فبراير الماضى.