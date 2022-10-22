بايدن لرئيسة وزراء إيطاليا: أتطلع لمواصلة تعزيز الدعم لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكترونى، إن "إيطاليا تعد حليفًا حيويًا فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) وشريكًا وثيقًا؛ حيث تتصدى دولتينا معًا للتحديات العالمية المشتركة".

وأضاف بايدن أنه "بصفتهما قائدين فى مجموعة السبع، فإنه يتطلع إلى مواصلة تعزيز الدعم لأوكرانيا ومحاسبة روسيا على حربها وضمان احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وبناء نمو اقتصادى مستدام".