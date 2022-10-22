العالم اليوم - مصر تبقي على أسعار الوقود دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - قررت مصر الإبقاء على أسعار المواد البترولية دون تغيير وفق آلية التسعير الدورية التي تجريها كل 3 أشهر، بناء على تحركات أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة.

وقالت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، إن قرارها جاء بعد "دراسة الظروف الاقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك بعد مراجعة سعر الصرف". وبعد قرار اللجنة فإن الأسعار ستظل كما هي بالنسبة لسعر البنزين 80 أوكتان عند 8 جنيهات (0.4098 دولار) و92 أوكتان عند 9.25 جنيه و95 أوكتان عند 10.75 جنيه للتر ، وسيظل سعر السولار عند 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه للطن .

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصر تبقي على أسعار الوقود دون تغيير .. في رعاية الله وحفظة