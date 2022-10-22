العالم اليوم - قتلى روس بقصف أوكراني على بيلغورود.. ونداء عاجل لسكان خيرسون

انتم الان تتابعون خبر قتلى روس بقصف أوكراني على بيلغورود.. ونداء عاجل لسكان خيرسون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - تعرضت منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا لقصف، صباح السبت، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وقال حاكم المنطقة، فياتشيسلاف جلادكوف، إن 11 شخصا أصيبوا بجروح خلال قصف من الجانب الأوكراني لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود، بحسب وسائل إعلام روسية.

وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "توضيح بشأن الضحايا: 11 شخصا، 4 منهم في حالة خطيرة. تم نقلهم جميعا إلى المستشفى المركزي الإقليمي. يتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".

وفي وقت سابق، أبلغ عن 5 ضحايا لقصف شيبكينو، السبت. كما ألحق القصف أضرارا بمواقع مدنية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجمات أوكرانية محتملة على منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق وخيرسون في الجنوب.

وأضافت أن القوات الروسية تصدت لمحاولة من أوكرانيا لاختراق خط دفاعها عن منطقة خيرسون عند مستوطنات بياتيخاتكي وسوهان وفوسابل وكيفكا وبزفودن.

يأتي ذلك فيما دعت السلطات المولية لموسكو في خيرسون السكان لإخلاء المدينة "فورا".