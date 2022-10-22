الجامعة العربية تدين هجوم جماعة الحوثى على ميناء الضبة النفطى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدى، إن التصعيد الحوثى الخطير فى هذا التوقيت، يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة فى اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقى.

وشدد على أن استهداف جماعة الحوثى للموانئ النفطية تحت أى مبرر، سيزيد من تدهور الوضع الإنسانى فى اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثا للبيئة البحرية على مساحات واسعة.

وناشد المتحدث، الأطراف الدولية المعنية الاستمرار فى الوفاء بالالتزامات الإنسانية وسد فجوة التمويل الإنسانى فى اليمن، واستمرار جهود إزالة الألغام الأرضية والأصناف الأخرى من المتفجرات التى تخلف ضحايا يومياً.