قتلى وجرحى باصطدام حافلة في الهند

قتلى وجرحى باصطدام حافلة في الهندأعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح بالغة جراء اصطدام حافلة بعربة ترولي في منطقة سوهاجي الجبلية بمنطقة ريوا في ماديا براديش.

وبحسب موقع تلفزيون أخبار الهند "indiatvnews" ،فإن الحادث وقع بين الساعة الـ10:30 والـ11:00 من مساء أمس (بالتوقيت المحلي)، عندما كانت الحافلة في طريقها إلى جوراخبور في أوتار براديش قادمة من حيدر أباد في ولاية أندرا براديش.

وكان جميع ركاب الحافلة هم من سكان ولاية أوتار براديش، ومن بين المصابين الأربعين، تم نقل 20 إلى مستشفى في براياجراج بولاية أوتار براديش أحدهم أصيب بجروح خطيرة.

وقال مدير الشرطة في ريوا، نافنيت باسين: "كانت الحافلة متجهة من حيدر أباد إلى جوراخبور، وورد أن جميع ركاب الحافلة هم من سكان أوتار براديش".