مصرع 5 جنود هنود جراء تحطم مروحية قرب حدود متنازع عليها مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - تلقي 5 عسكريين هنود حتفهم في تحطم مروحيتهم قرب حدود البلاد المتنازع عليها مع الصين، على ما أعلنت وزارة الدفاع الهندية السبت.

وتحطمت المروحية، اليوم الجمعة، جنوب توتينغ، المدينة النائية قرب الخط الذي يفصل الصين عن ولاية أروناتشال براديش الهندية (شمال شرق) التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وقالت الوزارة في بيان، إن مراقبي الحركة الجوية تلقوا إشارة استغاثة قبل وقوع الحادث، مما يشير إلى وجود عطل فني أو ميكانيكي.

وتم انتشال 4 جثث فيما يحاول رجال الإنقاذ تحديد مكان الراكب الخامس والأخير، بحسب الوزارة.

ووقع الحادث بعد أسابيع من مصرع طيار بالجيش الهندي خلال رحلة روتينية لمروحية في تاوانغ، في المنطقة ذاتها.

وتوترت العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ صدامات يونيو/حزيران 2020 الدامية في منطقة بين لاداخ والتيبت أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا ومقتل أربعة جنود صينيين.

وعزز الجانبان وجودهما العسكري في المنطقة بإرسال جنود ومعدات عسكرية على طول هذه الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، قبل البدء في سحبهم الشهر الماضي.

ويعد ذلك الاشتباك هو الأخطر بين العملاقين الآسيويين منذ الحرب الخاطفة العام 1962 التي شهدت انتصارا سهلا للصين على الهند.