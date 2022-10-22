فقدان طائرة صغيرة وعلى متنها 5 ألمان قبالة ساحل كوستاريكا

جدة - نرمين السيد - وذكر الوزير أن الطائرة فقدت ليل مساء، وجرى تعليق البحث عنها ليلاً بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق بيان صحفى.

وأوضح توريس: "تلقينا تنبيهًا بخصوص رحلة خاصة قادمة من المكسيك إلى مطار ليمون. كان على متن الطائرة 5 ركاب ألمان الجنسية، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من بارا دى باريسمينا" فى البحر الكاريبى.

وأضاف: "قامت السلطات بتفعيل بروتوكولات البحث، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية ليلة الجمعة فى منطقة البحر الكاريبى، أوقفت الإجراءات وستستأنف أولاً صباح السبت بمشاركة خفر السواحل الوطنى وخدمة المراقبة الجوية".

ولم تذكر سلطات كوستاريكا بأى تفاصيل عن هوية ركاب الطائرة.