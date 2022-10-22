جدة - نرمين السيد - وذكر الوزير أن الطائرة فقدت ليل مساء، وجرى تعليق البحث عنها ليلاً بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق بيان صحفى.
وأوضح توريس: "تلقينا تنبيهًا بخصوص رحلة خاصة قادمة من المكسيك إلى مطار ليمون. كان على متن الطائرة 5 ركاب ألمان الجنسية، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من بارا دى باريسمينا" فى البحر الكاريبى.
وأضاف: "قامت السلطات بتفعيل بروتوكولات البحث، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية ليلة الجمعة فى منطقة البحر الكاريبى، أوقفت الإجراءات وستستأنف أولاً صباح السبت بمشاركة خفر السواحل الوطنى وخدمة المراقبة الجوية".
ولم تذكر سلطات كوستاريكا بأى تفاصيل عن هوية ركاب الطائرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقدان طائرة صغيرة وعلى متنها 5 ألمان قبالة ساحل كوستاريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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