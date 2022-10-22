الرئيس الصينى يعلن اختتام مؤتمر الحزب الشيوعى الحاكم ويؤكد مواصلة الكفاح

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم السبت، اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى الصينى، مؤكدًا خلال كلمته الختامية على ضرورة مواصلة "الكفاح من أجل تحقيق النصر"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وفى ختام المؤتمر الذى عقد على مدار 7 أيام، دعا الرئيس شى خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين فى بكين، إلى أن يكون لديهم "جرأة النضال وجرأة الفوز"، قائلاً: "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضى قدمًا"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الصينية. وعقد نحو 2300 مندوب ممن اختارتهم سلطات الحزب اجتماعاتهم فى بكين لسبعة أيام متواصلة، بهدف تغيير فريق قيادة الحزب وبالتالى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد. ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن تشكيل اللجنة المركزية الجديدة تعد "برلمانا" داخليًا للحزب، لكنها لم تكشف عن اللائحة التى تضم حوالى مئتى عضو.

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