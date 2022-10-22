العالم اليوم - وكيلة أعمال هالاند تتحدث عن "رقم فلكي" بشأن انتقاله المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - تحدثت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، عن "رقم فلكي" بشأن صفقة انتقاله المقبلة، مشيرة إلى أنه سيصبح أول لاعب في كرة القدم يصل هذا الرقم.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بيمينتا قولها: "هالاند سصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى ما يقرب من مليار يورو في صفقة انتقال.. سيصل إلى أرقام لا يمكن تصورها".

وأضافت: "هذا ما أعتقده.. إذا وضعت في المجمل قيمته الكروية، وقيمة صورته، وقيمة رعايته، ستكون مليار يورو بالتأكيد".

وذكرت بيمينتا أن النجم النرويجي لاعب شديد الحماس ويركز فقط على أدائه في الملعب، مبرزة "أعتقد أن لهالاند سلاحا سريا: والده".

وانضم هالاند إلى "مان سيتي" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 51 مليون و200 ألف استرليني (حوالي 60 مليون يورو).

وبصم هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، على بداية مذهلة مع أبناء بيب غوارديولا، حيث يتربع حاليا على عرش هدافي "البريمرليغ" بـ15 هدفا.