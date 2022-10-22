اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا لمواجهة النفوذ الصيني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 11:35 صباحاً - وقعت أستراليا واليابان السبت اتفاقا أمنيا تاريخيا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

ووقع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيزي الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا ، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عامًا عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.

وأعلنت اليابان اليوم السبت، أن جيشها سيتدرب ويشارك في تدريبات مع الجيش الأسترالي في شمال أستراليا لأول مرة بموجب الاتفاقية.

وكان قرار عقد اجتماع السبت في بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية، والتي توفر الكثير من الغاز الطبيعي السائل والقمح لليابان، رمزا للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.