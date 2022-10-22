بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى أكثر من 7 ملايين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 11:35 صباحاً - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و193 ألف شخص.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الجمعة نحو 26 ألف لأجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 22 ألفا و600 شخص للعودة إلى بلدهم؛ ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5.38 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.