جورجيا ميلوني تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 11:35 صباحاً - أدت جورجيا ميلوني، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد، وفق ما نشرت وسائل إعلام إيطالية.

وبالأمس، كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها "أخوة إيطاليا" للفاشيين الجدد انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، تشكيل الحكومة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

واجتمعت زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني وحلفاؤها في الائتلاف، مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وقالوا إنهم مستعدون لتشكيل حكومة "في أسرع وقت ممكن". وسعت ميلوني إلى طمأنة حلفاء إيطاليا الغربيين بأنه لن يتغير أي شيء.