ماكرون: يجب العمل على خطة لخفض سعر الغاز

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون خلال قمة ثلاثية لقادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، أمس الجمعة، إن روسيا قررت استخدام الغاز كسلاح خلال الحرب الأوكرانية، مضيفًا: "نريد العمل على آلية تسمح لنا بالاستعداد للشتاء المقبل، خاصة أن روسيا يمكن أن تمنع وصول الغاز إلينا".

وأكد ماكرون: "تمكننا من التخلى عن مصادر الطاقة الروسية وتعبئة مخزوناتنا بالكميات المناسبة قبل فصل الشتاء"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنهم يسعون "لتفادى تقلبات أسعار الطاقة عبر تطبيق بعض الآليات والإجراءات".

وتابع الرئيس الفرنسى: "نسعى لتخفيض أسعار الغاز والطاقة، ونعمل على تعزيز الشراكة مع إسبانيا والبرتغال فى مجال الطاقة ضمن جهودنا لترسيخ التضامن".

وكان قادة الاتحاد الأوروبى قد اتفقوا، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، على "خريطة طريق" تهدف إلى وضع إجراءات فى الأسابيع المقبلة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة، فى الوقت الذى تراجعت فيه ألمانيا عن معارضتها لخطط سقف أسعار الغاز الروسى بعد أن أبدت معارضة شديدة فى وقت سابق.